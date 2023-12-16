Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“25 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şehit Musab Hacıömer Elmas’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Tenekeci Sokak, Battalgazi.
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hulusi Bayram Soylu’nun taziye adresi: Tecde Mahallesi, Mesnevi Sokak, Eymen Yaşam Sitesi, No: 51, Yeşilyurt.
63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Konakcı’nın taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Başkâtip Sokak, Güneş Evleri, Yeşilyurt.
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Naile Çelik’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Çelikel Yem Fabrikası, Yeşilyurt.
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zenure Alteş’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yasemin Yalçın Sokak, No: 31/2, Yeşilyurt.
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülizar Canyalçın’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Köşger Sokak, Ihlamur Apartmanı, Yeşilyurt.
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Tosun’un taziye adresi: Zaviye Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Utku Apartmanı, Yeşilyurt.
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Celal Yalvaç’ın Taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Şehit Mehmet Oğur, Yalvaç Apartmanı, No:5/2 Battalgazi.
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Kahraman’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Muazam Sokak, No: 6/8, Yeşilyurt.
77 yaşında vefat eden ve Narmikan Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen İsmihan Güneş’in taziye adresi: Narmikan Mahallesi, Arguvan.
91 yaşında vefat eden ve Kozluca Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Selim Özkan’ın taziye adresi: Kozluca Mahallesi, Akçadağ.
71 yaşında vefat eden ve Çelikhan / Adıyaman Mezarlığına defnedilen Vahap Yılmaz’ın taziye adresi: Yukarıörüşkü Mahallesi, Akçadağ. ”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.