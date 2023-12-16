Tarımda dev adım! Önemli destek projesi yolda! Bingöl, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da başlayacak!

Milletvekili Hüseyin Özhan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile görüşerek Adıyaman ile ilgili olarak çiftçilere yönelik BM bünyesinde tarım alanında önemli bir destek projesinin hayata geçirileceğini açıkladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Bingöl, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa ilerinde başlayacak proje ile birlikte Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (FNHRP) ile ilgili olarak Adıyaman'da yapılacak olan çalışmalar ile ilgili istişare ettik. Bu proje ile küçük ölçekli sulama alt yatırımları (Su depolama havuzları, toprak sulama kanallarının iyileştirilmesi, tarla içi damla sulama, ortak kullanıma açık köy çeşmesi ve sıvat yapımı vb.), buğday ve arpa verimini iyileştirme (Sertifikalı tohum kullanımının teşviki ve yaygınlaştırılması), hayvansal üretimin iyileştirilmesi (Suluda/kuruda yem bitkisi-fiğ, yonca, silajlık mısır vb. üretimi, hayvan barınaklarının-ahır iyileştirilmesi, arıcılığın geliştirilmesi vb.), bitkisel üretimin iyileştirilmesi (Kapalı meyve bahçesi tesisi, tarlada sebze üretimi, plastik örtü altında-sera sebze üretimi, bağ terbiyesi, çilek ve lavanta üretimi vb.), enerji tasarruflu teknolojilerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması (Güneş enerjili su ısıtma üniteleri, hane izolasyonu, yalıtım, enerji tasarruflu soba-kuzine, ortak kullanıma açık taş ekmek fırınları vb.) içermektedir. Ayrıca, orman vasfını yitirmiş 2-B arazilerinin durumunu ve ilimizle ilgili yapılan çalışmalar hakkında gelinen nokta hakkında ve yapılacaklar ile ilgili olarak verimli bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı