Malatya’da Et ve Balık Pazarı nerede hizmet veriyor?

Malatya'da ağır hasar gören ve yıkılan adliye binasının bulunduğu alandaki kapalı otopark, Büyükşehir Belediyesi tarafından Et ve Balık Pazarı esnaflarına tahsis edilerek dükkânlara dönüştürüldü. Yeni yerlerinde faaliyete geçen esnaflar, Başkan Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Aknişan, yaşanan depremlerin ardından şehirde ciddi hasarlar oluştuğunu ve özellikle ticaretin kalbi Battalgazi bölgesinde büyük yıkımlar meydana geldiğini belirtti. Aknişan, esnafların mağduriyetlerini hafifletmek adına gerekli çalışmaları yaptıklarını ve Et ve Balık Pazarı'nda yeni bir yer tahsis ederek esnafa destek verdiklerini ifade etti.

Esnaflardan Mehmet Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın girişimleriyle Et ve Balık Pazarı'nın yeni yerinde faaliyete geçtiklerini belirterek teşekkürlerini iletti. Diğer bir esnaf Mehmet Yolcu ise depremler sonrasında yaşadıkları mağduriyetin Başkan Gürkan ve ekibi tarafından çözüldüğünü vurgulayarak teşekkürlerini dile getirdi.

Kaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın girişimleriyle Et ve Balık Pazarı yeni yerinde faaliyet göstermeye başladı. Bizlere burada vermiş oldukları yerden dolayı teşekkür ederim. İnşallah bizler için daha iyi olur. Yeni yerimizin Malaya için hayırlı olmasını temenni ediyorum” sözlerine yer verdi.

Et ve Balık Pazarı esnaflarının yaşadığı sorunların Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Esnaf Mehmet Yolcu da “6 Şubat depremlerinden sonra dükkânlarımız yıkıldı ve dolayısıyla mağduriyet yaşadık. Bizim sıkıntımızı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibi çözdü. Şu anda dükkânlarımız açık, Allah’a şükürler olsun çalışmaya başladık. Emeği geçen başta Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN