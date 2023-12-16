Sivasspor, iddialı

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman eğitsel oyun ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, sınırlı alan oyun ve taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Başakşehir ile Sivasspor 19 Aralık Salı günü saat 17.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.