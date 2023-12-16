- Bölge

Kaçakçılığa geçit yok

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte ve kaçak içki operasyonu yaptı.
Kaçakçılığa geçit yok mask
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 138 litre kullanıma hazır el yapımı şarap, 20 litre etil alkol, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili H.G., A.H. ve M.İ. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar jandarma tarafından adli makamlara sevk edildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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16 Ara 2023 - 16:44 Adiyaman- Bölge

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