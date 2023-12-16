Adıyaman dikkat!

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni Mahalle 26351, 26336, 26343, 26350 nolu sokaklar ile Dumlupınar Caddesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Altınşehir Mahallesi Güzelevler, Küçük Sanayi Sitesi ile Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde bulunan abonelere,

20 Aralık Çarşamba günü saat 08.00 ila 09.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ziyaret Payamlı Köyü ile Saf Tekstil ve Özel trafolu abonelere,

20 Aralık Çarşamba günü saat 08.45 ila 09.00 saatleri arasında Merkez-Çelikhan’a bağlı Koçali, Pamuklu, Bağlıca, Doğanlı, Gökçay, Konakdere, Çatalağaç, Dağkuyucak, Varlık, Korik Ağaçkonak, Benigazi, Sakallı, Çeper, Şemikan, Rezip, Ormaniçi, Taşgedik, Esence, Çamlıca, Armutlu, Gedik, Koru, Mestan, Kavak, Sarıkaya ve Kavak Köyleri ile Özel trafolu müşteriler, Çelikhan İlçe Merkezi, Pınarbaşı Beldesi, Karagöl, Hacılar, Aksu, Çamlıyayla, Soğukpınar, Yeşilyayla, Eskiköy, Çat, Fatih, Kavak, Bahçe, Karaçayır, Bozgedik, Altıntaş, Gölbağı, Kalecik, Köseuşağı, Taşdamlar, Mestan, Kotur, Aksu, Koyuncular, Kir, Düzağaç, Körelifan, Şahinbey, İzci, Şerefhan, Korucak, Aligür köyleri ile Bulam HES, Şifrin HES ve Özel trafolu müşterilere,

20 Aralık Çarşamba günü saat 13.00 ila 13.15 saatleri arasında Merkez-Çelikhan’a bağlı Koçali, Pamuklu, Bağlıca, Doğanlı, Gökçay, Konakdere, Çatalağaç, Dağkuyucak, Varlık, Korik Ağaçkonak, Benigazi, Sakallı, Çeper, Şemikan, Rezip, Ormaniçi, Taşgedik, Esence, Çamlıca, Armutlu, Gedik, Koru, Mestan, Kavak, Sarıkaya ve Kavak Köyleri ile Özel trafolu müşteriler, Çelikhan İlçe Merkezi, Pınarbaşı Beldesi, Karagöl, Hacılar, Aksu, Çamlıyayla, Soğukpınar, Yeşilyayla, Eskiköy, Çat, Fatih, Kavak, Bahçe, Karaçayır, Bozgedik, Altıntaş, Gölbağı, Kalecik, Köseuşağı, Taşdamlar, Mestan, Kotur, Aksu, Koyuncular, Kir, Düzağaç, Körelifan, Şahinbey, İzci, Şerefhan, Korucak, Aligür köyleri ile Bulam HES, Şifrin HES ve Özel trafolu müşterilere,

20 Aralık Çarşamba günü saat 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçeye bağlı Koru, Palanlı, Ormaniçi, Esence, Dağ Kuyucak, Çamlıca, Gedik, Taş Gedik Köyleri ile Özel trafolu müşterilere,

20 Aralık Çarşamba günü saat 06.00 ila 07.00 saatleri arasında Kâhta ilçesine bağlı Atatürk, Bayraktar, Cami, Cumhuriyet, Fatih, Fırat, Gazi, Çobanlı, Girne, Hürriyet, Karşıyaka, Yavuzselim, Yeni Mahalle, Menderes, Turgut Özal Mahalleleri ve Bağlar, Şeyhbaba, Piriketçiler Sitesi ile Hat Üzerinde Bulunan Özel Trafolu Müşterilere elektrik enerjisi verilemeyecek.”