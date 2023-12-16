Bu haber Diyarbakır’a! 15 ilçe etkilenecek

Dicle elektrik, Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 07.00 ila 22.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Şirinevler, Yeşilköy, Bagür Fevzi Çakmak, Yapraklı, Ortaağaç, Kortaş, Armutova, Boğazköy, Salihli, Sallar bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Akçakale bölgesine,
Yarın 08.00 ila 20.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Kemartaş, Adnan Menderes, Kemaliye, Fatih, Sanayi, Namık Kemal, Fevzi Çakmak, Bagür, Kömürtaş bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar bölesine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kopuzlu, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Kayayolu, Eryolu, Tekel bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Karaköy, Şenocak, Yazır, Taşlık, Soylu, Çınarönü, Kırkdirek, İşgören, Kocahüyük, Koğuk, Yenice Bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Kumçi, Dibektaş, Saray, Pamuklu, Dikyol, Günaşan, Akkoyunlu, Sarıbalta, Örenkuyu, Yabanardı, Gürüz, Ağaçhan, Bulundu, Çukurelma, Değirmenli, Petekkaya, Karataş, Karamusa, Sarıca, Aynalı, Çukur, Tepe, Sine, Kalecik, Kala, Akçörten, Saltepe, Güzel, Dilekpınar, Alakoç, Konuksever, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Gözerek, Bayırbağı, Yiğitler, Armağantaşı, Başarı, Alabuğday, Recep, Keklik, Kırmatepe, Karacaviran, Yayıklı, Bayrak, Konaklı, Şeyhandede, Balıksırtı, Çalıtepe, Yoğun, Bayat, Bircemal, Yaylacık, Güçlütaş, Ceylan, Artuk, Bintaş, Kayagediği, Aşağıtaşmalı, Kartaltaşı, Baykal, Yeşilova, Toplu, Eskibağ, Bademli, İkiçeltik Bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Kumçi, Akkoyunlu, Alakoç, Konuksever, Bayırbağı, Yiğitler, Başarı, Karacaviran, Aşağıtaşmalı, Yeşilova, Toplu bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Bağıvar, Hacıosman, Kozan, Sati, Kırmasırt, Bozdemir, Çarıklı, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Toraman, Kazıktepe, Şükürlü, Beşpınar, Kubacık bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Hasköy, Belenli, Kutluk, Başaklı, Yuvacık, Tekkaynak, Karalar, Başalan, İncirtepe, Kazancı bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı bölgelerine Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Başköy, Döğer, Acar, Kocaalan, Pınar, Tepe, Arıköy bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı, Başköy, Abacılar, Çukurköy, Kuyular bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Gömeç bölgesine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Ağaçgeçit, Topyolu, Batıçanakçı, Çiçekliyurt, Gömmetaş, Tokluca, Çiftlik, Körtepe, Tellikaya, Kolludere, Sarıdallı, Yeşildallı, Pınaroğlu, Tavşantepe, Buçuktepe, Uzunbahçe, Yukarı Mollaali, Batıkarakoç, Özdemir, Bağıvar, Karpuzlu, Çarıklı, Boğazören, Kuyuluhöyük, Yarımkaş, Çeltikaltı, Kazıktepe, Alabaş, Ayveri, Yıllarca, Halkapınar, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Barış, Yolboyu Pirinçlik, Talaytepe, Gömmetaş, Çiftlik, Bağcılar bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 17.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Medya, Seyrantepe Sanayi bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Kaya bölgesine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Yeşilköy, Güleç, Dolun, Akbulak, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağıllı, Karpuzlu, Temran, Demirli, Güllük, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Karpuzlu, Yorulmaz, Baharlar, Gürbeyli, Müminağa, Yeşilburç, Çarşı, Kılıçlı, Damar, Kıyı, Yenişehir, Türeli, Yünlüce, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Zümrüt, Güldiken, Yaprak, Sığınak, Dallıca, Budak, Kıpçak, Üçdamlar, Çıralı, Dolapdere bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Başbuğ, Karaorman, Kayahan, Ünal, Yayık, Yüksek, Taşpınar bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Doğanlı, Büyükakören, Küçükakören, Ziyaret, Kavaklıbağ bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Fabrika, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Yaytaş, Hantepe, Alpu, CAnkatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Petek, Yukarı Nasırlar, Sarıyatak, Bozek, Yaytaş bölgelerine,
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Dökmetaş bölgelerine elektrikenerjisi verilemeyecek.”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.