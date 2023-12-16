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4 gün boyunca kayalıklarda mahsur kaldılar

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Batman’ın Hasankeyf ilçesinde AFAD ekipleri, 4 gündür sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi halat yardımıyla aşağı inerek kurtardı.
4 gün boyunca kayalıklarda mahsur kaldılar mask
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Hasankeyf ilçesi dağlık bölgede 2 keçi 4 gün önce sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla keçileri kurtaramayan çoban, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine AFAD ekipleri bölgeye gitti. Halat yardımıyla sarp kayalıklardan aşağı inen ekipler, keçileri bulundukları yerden çıkartıp sahibine teslim etti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hasankeyf, batman, Afad

16 Ara 2023 - 13:22 Batman- Bölge

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