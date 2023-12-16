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Terör operasyonunda 4 gözaltı

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Şanlıurfa’da terör örgütü PKK ve FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Terör operasyonunda 4 gözaltı mask
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerince, “Silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine ve üyelerinin yakalanmasına” yönelik Eyyübiye, Ceylanpınar ve Bozova ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, “PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranan Ö.E. ve M.K. ile “PKK/PYD silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan aranan M.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan Ö.A. da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şanlıurfa, Terörle mücadele, terör operasyonu, son dakika

16 Ara 2023 - 13:18 Şanliurfa- Bölge

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