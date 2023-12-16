Zehir tacirlerinin yılbaşı plana darbe

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 8’inin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda; 460 kilo esrar türevi uyuşturucu madde ele geçirildi.

ZEHİR TACİRLERİNİN YILBAŞI PLANINI DİYARBAKIR POLİSİ BOZDU

Diyarbakır Emniyetinin, 13 ve 14 Aralık günleri yürüttüğü 4 ayrı çalışmada yakalanan zehir tacirleri, yaklaşık yarım ton uyuşturucuyu batı illerine sevk ederek yılbaşında gençleri zehirleyeceklerdi. Narkotik ekipleri yaptıkları uzun süreli takipler sonucu şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

LPG TANKI İÇİNDE VE ODUNLARIN ARASINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yakalanan araçlardan birinin LPG tankına 15 kilonun üzerinde skank maddesinin zulalanmış ve üzerine LPG doldurulmuş olması polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yine bir başka operasyonda ise kamyonet kasasındaki odunların altına gizlenmiş vaziyette 222 kilo skank maddesi narkotik dedektör köpeği Brego’nun hassas burnundan kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı