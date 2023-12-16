Aslanları kedi gibi seviyor

Aslan terbiyecisi Ahmet Akbey, Irak’ın kuzeyindeki Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlarla tanınıyor. Bağdat'tan yaralı gelen aslan ile birlikte evinde beslediği aslan sayısı 7'ye ulaşan Akbey, aslanlarla kedi gibi oynuyor. Görenlerin yüreklerini ağzına getiren oyunlarla aslanlarla eğlenen Akbey, sevgi ile yaklaşılan her hayvandan aynı karşılığın görüleceğini söyledi.

Bağdat Hayvanat bahçesinde kısmı felç geçiren ve başından yaralanan 15 aylık aslanın kendisine getirildiğini dile getiren Akbey, Duhok’ta aslan beslediği evinde ilaç ve fizik tedavi ile aslanı eski sağlığına kavuşturdu. Serum ve iğne ile aslanı iyileştiren Akbey, ”Bu aslan Bağdat’tan bize geldi. Geldiğinde başında yara ve vücudunda kısmı felç vardı. Hemen müdahalemizi yaparak serum ve iğnelerle tedaviye başladık. Bunun ardından arka ayakları için masaj ve hareketlerle fizik tedavi uyguladık. Geldiğinde yürüyemeyen ve kafes içerisinde getirilen aslan 20 günde ayaklandı. Bir süre daha tedavisine devam edeceğiz. Yaklaşık 15 gün sonra tamamen eski sağlığına kavuşacaktır” dedi.

Aslan terbiyecisi Ahmet Akbey, bir süre önce beslediği aslanlardan birinin hastalanması üzerine serum ve iğneli tedavi ile aslanı iyileştirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı