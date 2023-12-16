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Komşuda korkutan yangın

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Elazığ’da alevlere teslim olan 4 katlı binanın çatısı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altın alınarak söndürüldü.
Komşuda korkutan yangın mask
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Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda çatıyı sararken vatandaşlar hemen binayı boşalttı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda çatıda maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, yangının çıkışıyla ilgili inceleme yaptı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, elazığ yangın, son dakika, itfaiye

16 Ara 2023 - 13:05 Elaziğ- Bölge

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