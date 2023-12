Mehmet Çınar’dan çocuklara sürpriz ziyaret

Ziyareti sırasında öğrencilere suluk hediye eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilerin sorularını cevaplandırarak derslerinde başarılar diledi.

“ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZDUR”

Öğrencilerin sağlığını ve mutluluğunu her daim ön planda tuttuklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Türkiye Yüzyılına yön verecek, her yönü ile güçlü Türkiye’nin mihmandarları öğrencilerimiz olacaktır. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Onları ve ailelerini mutlu etmek, küçük dahi olsa bu mutlulukta pay sahibi olmak tek gayemizdir. Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman eğitimin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yanındayız. Duruldu mahallemizdeki ilk ve ortaokulumuzu ziyaret ederek öğrencilerimizle bir araya geldik, onların ders çalışma hevesleri ve istekleri hepimizi mutlu etti. Çocuklarımızla yakından ilgilenen öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Çınar, sınıf ziyaretleri sırasında öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada ise, “Sizler bizim geleceğimizsiniz, biz sizleri çok seviyoruz. Geleceğimize yatırım yapıyoruz, sizlerin donanımlı, eğitimli, öz güven içerisinde ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine, inancına, kültürüne ve ailesine bağlı olarak yetişmesi bizim en büyük zenginliğimizdir” şeklinde konuştu.

Öğrencilerde gerçekleşen ziyaretten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür ettiler.

Kaynak: BÜLTEN