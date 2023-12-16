Malatya’da su neden çamurlu akıyor? Yer bilimci açıkladı

Prof. Dr. Mehmet Önal, “Malatya içme suyunun çamurlu akmasının nedeni; Pınarbaşı kaynağı Yeşilyurt Fayının iki küçük fayla çakıştığı yerden çıkmaktadır. Yani fay kaynağıdır. Şist ile mermerin dokanağından çıkmaktadır” bilgisini paylaştı.

DEPREMLERDE AŞIRI ÇALKALANDI

Prof.Dr. Mehmet Önal bir çalışmasından aldığı bilgileri paylaşarak “Beydağının altında bulunan 1000 m. kalınlığındaki erimeli (karstik) kayaçlardan kaynaklanmaktadır. İçi su dolu bu mağaralar depremde aşırı çalkalandığı için çamurlu akmaktadır. Bu negatiflikten belediye ve DSİ'nin bir sorumluluğu yoktur. Gözübol ve Önal,1986, TÜBİTAK projesi)” dedi.

DETAYLI BİLGİ İÇİN;

Önal yaptığı paylaşımda daha detaylı bilgilere ulaşılabilecek kaynağı da belirterek, “Malatya dolayındaki kaynaklar ile ilgili detaylı bilgiye bu yayında ulaşabilirsiniz. Önal, M., Şahinci, A. ve Gözübol A. M., 1986, Yeşilyurt – Çelikhan (Malatya – Adıyaman) dolayının hidrojeolojik incelemesi: Jeoloji Mühendisliği Dergisi, s.29, 5-12, Ankara” açıklamalarında bulundu.