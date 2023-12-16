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Malatya’da su neden çamurlu akıyor? Yer bilimci açıkladı

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Şubat ayında meydana gelen depremlerden sonra yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen yer bilimci Prof. Dr. Mehmet Önal, Malatya’da suyun neden çamurlu aktığını bildirdi. Malatya içme suyunun kaynağını bildiren ve kaynağın çıktığı yerdeki fay hatları hakkında bilgiler de aktaran yer bilimci, depremden sonra oluşan çalkalanma sonucunda suyun çamurlu aktığını söyledi.
Malatya’da su neden çamurlu akıyor? Yer bilimci açıkladı mask
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Prof. Dr. Mehmet Önal, “Malatya içme suyunun çamurlu akmasının nedeni; Pınarbaşı kaynağı Yeşilyurt Fayının iki küçük fayla çakıştığı yerden çıkmaktadır. Yani fay kaynağıdır. Şist ile mermerin dokanağından çıkmaktadır” bilgisini paylaştı.

DEPREMLERDE AŞIRI ÇALKALANDI

Prof.Dr. Mehmet Önal bir çalışmasından aldığı bilgileri paylaşarak “Beydağının altında bulunan 1000 m. kalınlığındaki erimeli (karstik) kayaçlardan kaynaklanmaktadır. İçi su dolu bu mağaralar depremde aşırı çalkalandığı için çamurlu akmaktadır. Bu negatiflikten belediye ve DSİ'nin bir sorumluluğu yoktur. Gözübol ve Önal,1986, TÜBİTAK projesi)” dedi.

DETAYLI BİLGİ İÇİN;

Önal yaptığı paylaşımda daha detaylı bilgilere ulaşılabilecek kaynağı da belirterek, “Malatya dolayındaki kaynaklar ile ilgili detaylı bilgiye bu yayında ulaşabilirsiniz. Önal, M., Şahinci, A. ve Gözübol A. M., 1986, Yeşilyurt – Çelikhan (Malatya – Adıyaman) dolayının hidrojeolojik incelemesi: Jeoloji Mühendisliği Dergisi, s.29, 5-12, Ankara” açıklamalarında bulundu.

 

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16 Ara 2023 - 12:23 Malatya- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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