İzdihamın adı: Ucuz halı

Malatya’da Sarıcıoğlu Mahallesi, MATİM İş Merkezi yanında bulunan alışveriş merkezindeki uygun fiyatları duyan vatandaşlar alışveriş merkezi önünde yoğunluk oluşturdu.

Enflasyonun artması ile birlikte artık günden güne geçinmekte zorlanan vatandaşlar indirimleri takip eder oldu. Başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere her geçen gün bir ürüne zam gelmeye başladı. Hal böyle olunca ekonomik zorluk çeken vatandaşlar indirimin olduğu alışveriş merkezlerine akın ederek izdihama neden oluyor.

Malatya’da yıl sonu nedeni ile bir alışverişi merkezi tarafından halı fiyatlarında kampanya yapıldı. MATİM İş Merkezi yanında bulunan alışveriş merkezinde vatandaşlar saatlerce uzun kuyruklar oluşturarak 169,90 TL’ye satışa sunulan ucuz halıları almak için beklediler.

Zaman zaman istenmeyen görüntülerin de ortaya çıktığı izdihamda halı alan vatandaşlar indirimden memnun olduklarını belirtirken bazı vatandaşlar ise izdihama neden olan alışveriş merkezi sahiplerine tepki göstererek, eleştirilerde bulundular.

“SIRAYA GİRDİM BEKLİYORUM”

Ayşe Gökmen isimli vatandaş, “Halılarda kampanya varmış o yüzden ben de halı almaya geldim sıraya girdim bekliyorum. Aşırı bir yoğunluk var umarım sıra bana gelene kadar halılar bitmez” şeklinde konuştu.

“ALIŞVERİŞİNDE BİR ADABI VARDIR”

Alışveriş merkezi sahiplerini tepki gösteren Mehmet Ali Akça isimli vatandaş ise, “Herkes toplanmış ucuz halı almak için resmen birbirlerini eziyorlar. İndirimin ve alışverişinde bir adabı vardır. Mağaza sahipleri para kazanmak için insanların birbirlerini ezmelerine müsamaha gösteriyorlar. Deprem yaşamış ve ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara neden böyle zorluklar çıkarıyorlar” ifadelerine yer verdi.

“KALABALIĞI GÖRÜNCE GELDİM”

Yusuf Kelman isimli vatandaş, “Bugün 250-300 liradan aşağı bir halı bulmak neredeyse imkansız burada 170 TL. Buradan geçiyordum kalabalığa görünce geldim, sıraya girdim bekliyorum” dedi.

“BÜYÜK BİR İHTİMAL DEFOLUDUR”

Bir halı uğruna vatandaşların izdiham yaratmaması gerektiğini söyleyen Sevgi Göktaş isimli vatandaş ise, “Çok fazla bir kalabalık ve izdiham var bence bir halı için bu kadar izdiham yaratılmamalı eminim ki halılarda çok kaliteli değildir, büyük bir ihtimal defoludur yoksa bu kadar ucuza sağlam bir halı olmaz” diye konuştu.

“SAATLERCE BEKLİYOR”

Deprem bölgesinde böyle görüntüleri hoş karşılamadığını belirten Kenan Yıldırım isimli vatandaş, “Deprem bölgesinde vatandaş zaten perişan acınacak halde ama buna rağmen para kazanmak adına vatandaşların birbirlerini ezmesine izin verilmemeli. Çoğu vatandaş uygun fiyata halı almak için saatlerce bekliyor, zor durumda olan insanlar daha fazla mağdur edilmemeli” açıklamasında bulundu.