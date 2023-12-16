Kış aylarında nasıl beslenilmeli? “Güne sağlam bir kahvaltı ile başlamak çok önemli”

Havaların soğumaya başlaması ve kış mevsiminin gelmesi ile birlikte birçok alışkanlık gibi beslenme alışkanlığımız da değişkenlik gösteriyor. Peki kış mevsiminde nasıl beslenilmeli, hangi besin grupları tüketilmeli? Konu hakkında BUSABAH’a konuşan Diyetisyen Burcu Çoban, önemli açıklamalarda bulundu.

Havaların soğuması ile beraber metabolizma hızının da düşmeye başladığını kaydeden Burcu Çoban, metabolizma hızının düşmesi ile birlikte bağışıklık sisteminin de zayıfladığını belirtti.

“KAHVALTI İLE GÜNE BAŞLAMAMIZ GEREKİR”

Yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen Burcu Çoban,

“Dışarıda birçok mikro organizmaya maruz kalıyoruz, bağışıklık sistemi bizi bunlara karşı koruyan bir yapıdır ve bizim de bu yapıyı korumaya ve güçlendirmeye dayalı beslenmemiz şart. Yeterli ve dengeli beslenme bizim en baştan beri dikkat çektiğimiz bir konu. Gerekli vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, yağ, süt ve süt ürünlerini hayatımıza yeterli ve dengeli bir şekilde aldığımız takdirde aslında metabolizmamızın biraz daha normal düzeyde çalışmasını, bağışıklık sistemimizin daha kuvvetli olmasını destekleyecektir. Kış ayları ile beraber çok daha fazla kalori alımına neden olan içecekler ve yiyecekler tüketiliyor. Biraz bunun önüne geçmek gerekiyor. Su tüketimine dikkat etmek gerekir mutlaka kahvaltı ile güne başlamamız gerekiyor. Aslında 3 ana 3 ara öğün deriz ama bu kişiden kişiye göre değişir. Güne sağlam bir kahvaltı ile başlamak çok önemli. Karbonhidrat ve proteinin olduğu yumurta, peynir, özellikle çocuklar için süt ve süt ürünleri tam tahıllı ekmekler tüketilebilir. Mevsiminin dışında çok sebze ve meyve tüketilmesini önermediğimiz için kahvaltıda mevsim yeşilliklerini bulundurabiliriz. Böyle bir kahvaltı ile güne başlayabiliriz”

şeklinde konuştu.

“ŞU AN TAM MEVSİMİ”

Kuru baklagillerin çok önemli olduğunu belirten diyetisyen Burcu Çoban,

“Ara öğünlerde ben genellikle yağlı tohumların tüketilmesini tavsiye ederim. Özellikle omega 3 yağ asitlerinden dolayı ceviz tüketilmesini öneririm. Ara öğünler biraz daha nefsimizi köreltmesi içindir aynı zamanda böylece faydalı yağ asitlerinin vücudumuza girmesini sağlarız. Tatlı isteğini azaltmak içinde biraz daha kuru meyvelerden faydalanabiliriz. Kuru incir olabilir demir eksikliği varsa kuru üzüm tüketilebilir. C vitamini içeriğinden dolayı destekleyici turunçgiller portakal, mandalina tüketebiliriz. Çok fazla kalori içeren sıcak çikolata, sahlep ya da boza gibi içecekler yerine bitki çağlarına yönelmekte fayda var. Yalnız birçok bitkiyi karıştırmamaya gayret edelim ve demleme usülünü kullanalım bunlar kış aylarında metabolizmamızı destekleyecektir. Kuru baklagillerin önemi çok fazla zaten şu an tam mevsimi. Kuru baklagillerin hem karbonhidrat hem de protein içeriği çok yüksektir. Demir emilimi açısından destekleyicidir. Bu tarz beslenme ile bağışıklığımızı kuvvetlendirmiş ve hastalıklara karşı daha dirençli olmuş oluruz”

ifadelerine yer verdi.

“DEMİR EMİLİMİNİ ARTIRACAKTIR”

Kansızlık şikayeti olan kişilerin beslenme alışkanlıklarına dahil etmesi gereken gıdalar hakkında bilgi veren diyetisyen Çoban,

“Kansızlık için öncelikle kansızlığın durumu belirlenmeli eğer çok ileri derece de bir kansızlık varsa bir takviye yapılması, demir ilacı kullanılması gerekir. Biz bununla beraber beslenme açısından kuru üzüm öneririz. Pekmez grubuna çok yönelelim istemesem de eğer bir kan şekeri ya da diyabetik bir durum yoksa kahvaltı da belki bir tatlı kaşığı üzüm pekmezi tercih edilebilir. Bununla beraber yeşil yapraklı sebzelerde demir içeriği çok fazla. Ben danışanlarıma özellikle öğünlerle beraber çok fazla demli çay içmemeye gayret etmelerini tavsiye ediyorum. Bir de c vitamini demir emilimini artırdığı için örneğin limonlu bir salata tüketilebilir. Kahvaltıda yumurtanın yanında limon sıkılmış bir yeşillik olabilir. Akşam et yemeklerinin yanında bol limonlu bir salata olabilir. Bu da demir emilimini artıracaktır. Vücudu sıcak tutacak besinlerle ile ilgili bir besin ismi söyleyemeyiz ama burada baharatlar ve bitki çayları bize destek olacaktır. Karabiber ve pul biber bu anlamda bizi destekleyen baharat gruplarıdır. Sadece bir besin veya takviyeden mucize beklememek gerekir. Genel olarak beslenme bir bütündür yeterli ve dengeli beslenmek gerekir. Fiziksel aktivite kan dolaşımını hızlandırdığı için onu tercih edebiliriz. Dışarıda bir yürüyüş yapamıyorsak, spor salonuna gidemiyorsak günlük hayatta biraz daha hareketli olabiliriz evde yapabileceğimiz egzersizler olabilir bunlarda bizim destekleyici gruplarımız”

açıklamasında bulundu.