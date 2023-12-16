Kayısıda üzen iddia!

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve zamanda Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, Malatya kayısının satılmadığını ileri sürdü. Gün kurusunun satıldığını ancak sarı kayısının satılmadığını iddia eden Kılınç, “Kayısı rekoltesi düşük olmasına rağmen kimse kayısı almıyor. Geçen yılın fiyatlarıyla bu ürünü almaya çalıştılar. Şu anda da maalesef hiçbir ihracatçı Malatya’daki dünya birincisi kayısıyı almıyor” dedi.

Sözlerine Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusunun 2 Ocak 2024’te sona ereceğini söyleyerek başlayan Kılınç, çiftçilere geri dönüşü olmayacak bu başvuruyu son güne bırakmadan yapmaları gerektiğini söyledi.

“MİRASÇILARDAN BİRİSİ ÇKS KAYDINI YAPTIRABİLİR”

ÇKS başvuru süresinin daraltıldığını bu sürenin belirli bir 8-9 aylık bir sürede yapılması isteyen Kılınç,

“ÇKS başvurusu, arazi, ürün desteklemeleri, bankalarda kredi kullanımı için önemli. Bunları yapabilmek için ÇKS belgesi zorunlu. ÇKS başvurularını çiftçilerimiz daha önce 8 aylık bir süre zarfında yapıyorlardı, ancak son 2 yıldır, bu süreyi 3 aya düşürdüler. 3 aylık zaman diliminde çiftçilerimiz ÇKS başvurularını yapıp, belgelerini alması gerekiyor. Bu süre 2 Ocak 2024 yılı itibariyle sona erecek. ÇKS sistemi kapandıktan sonra üreticilerimizin bir daha bu sisteme girmeleri mümkün değil. Daha sonra çiftçilerimiz gelip odamızda başvuruda bulunuyorlar. ‘ÇKS yapmak, kredi kullanmak, tohum, gübre almak istiyorum’ diyorlar ama maalesef ÇKS sitemi kapandıktan sonra bizim yapacağımız hiçbir şey kalmıyor. Dolayısıyla bir kısım üreticimiz desteklemelerden mahrum kalıyor. ÇKS başvurularında bir zamanlama olmaması gerekiyor. 3 ay içerisinde değil de yılın belirli aylarında, yıl sonuna kadar geçmişte olduğu gibi 8-9 aylık bir dönem içerisinde çiftçilerimizin başvurularını yapmaları daha doğru olur. Ancak son 2 yıldır başvuru zamanını daralttılar, çiftçiler de bu konuda ihmalkar davrandığı gibi, sorun da yaşıyorlar. Çiftçiler ÇKS başvurularını yaptığını zannediyor. Birçok çiftçimiz bir yıl önce yaptığı ÇKS’nin hala devam ettiğini düşünüp gelmiyor. Elbette ki Miras Hukuku’ndan dolayı ÇKS’ye girmeyen çok arazi vardı. Bakanlık bu durumun önünü açtı ve artık mirasçıların bir araya gelmesine gerek kalmadı. Mirasçılardan birisi ÇKS kaydını yaptırabilir”

diye konuştu.

“HER YIL BU ÇİFTÇİ BELGESİNİN OLMASI GEREKİYOR”

Üreticileri uyaran ve ÇKS kayıtlarını doğru yapmaları konusunda uyaran Kılınç,

“Üreticilerimizin mutlaka ziraat odalarına gelip başvuru yapıp, çiftçi belgelerini aktif hale getirip, ÇKS kaydını yaptırmaları gerekiyor. E-devlet üzerinden ÇKS yapılsa bile üreticilerimizin taahhütname imzalaması lazım. Çünkü her yıl bu çiftçi belgesinin olması gerekiyor. Belki bir çiftçi bu yıl üretim yapıyor ama gelecek yıl yapmayabilir. Bunun için zorunlu ve aynı zamanda BAĞKUR giriş ve çıkışlarını ziraat odaları yapıyor. Bir üretici ziraat odalarından çiftçi belgesini güncellemezse BAĞKUR işlemi sekteye uğruyor. Öte yandan e-devlet üzerinde doldurulan bilgilerin doğru olması lazım. Bu tür beyanların düzenli ve doğru şekilde yapılması lazım. Aksi takdirde üreticiler birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. Eğer üreticiler bunu kendi başlarına yapamıyorlarsa, mutlaka bağlı oldukları ziraat odalarına gidip, orada yaptırmaları lazım”

şeklinde konuştu.

“ÜRETİCİYİ NEDEN ZORA SOKUYORLAR?”

“Tüm mesleki kitlelerin mutlaka bir sivil toplum örgütü var” diyen Kılınç, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sivil toplum örgütlerinin seslerine hükümet cevap veremediği zaman bu kitleler elbette ki mağdur olur. Örneğin geçen yıl sulama sularında hükümet yüzde 50 dolaylarında bir indirim yaptı. Ama bu indirimden faydalanan doğru bilgi var ise ÇKS sahipleri oldu. Eğer doğru bilgi verilmemişse sulama birlikleri bu yüzde 50 indirimi de kabul etmedi. Şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum: Geçen yıl sulama birlikleri yüzde 100 zam yaptı, daha sonra yüzde 50 indirime gitti. Bunun ne anlamı var, bunun amacı neydi? Üreticiyi neden zora sokuyorlar? Evrak düzenlemek çok mu kolay? ‘Yüzde 50 indirim yapacağı’ diyorlar ve bununla ilgi birçok evrak isteniyor. Tamam, da yüzde 100 zam yapma, yüzde 50 de indirim yapma. Hatta ve hatta ÇKS başvurusu yapan yoksa onun çocuğu, onun eşi sulama kartına bile para ekleyemiyor. İllaki her para yüklemede ÇKS’yi yapanın bizzat gidip imza atması lazım. ÇKS sahibi Almanya’da mı, İstanbul’da mı, yaylada hayvanlarının başında mı, bunu düşünen yok. Bunları yapmadan önce keşke ziraat odalarıyla, kurum ve kuruluşlarla istişare edilip öyle yapılsa daha mantıklı olur.”

“BÜYÜK BİR SU KAYBINA NEDEN OLUYOR”

Sulama birlikleriyle yaşanılan sıkıntılardan da bahseden Kılınç,

“Önceleri sulama birliklerinde üreticiler kendileri birliğini kurup, kendiler bunu yönetiyordu. Ama son yıllarda sulama birliklerinin başına kayyım atandı. Bir örnek vereyim, Boztepe Recai Kutan Barajı’ndan sulama yapıldığı gerekçesiyle üreticilerden yılda 10 milyon sulama suyu parası toplanıyor. Su kendi cazibesiyle geldiği için bir TL masrafı yok, sadece birkaç tane su sakasının maaşı var. Ama bu 10 milyon liranın en az 2-3 milyon lirası sulama havzasındaki yollara, bakım, onarıma kullanılması gerekiyor. Geçmişte sulama birlikleri greyder almıştı, çiftçilerin arazisine rahat gidip gelmesi, ürününü rahatlıkla tarlasından çıkarabilmesi için yolları açıp, su kanalları tamir ediliyordu ve çeşitli hizmetler yapıyorlardı. Ama sulama birlikleri kayyıma devredildikten sonra bizler hiçbir hizmet alamıyoruz. Çiftçi para ödüyor, ama karşılığında hiçbir hizmet alamıyor. Yani çiftçiler barajdaki suyu parasıyla satın almış oluyor. DSİ’nin yanlış bir projesi nedeniyle yıllardır boru patlıyor. Recai Kutan Barajı’ndaki boru patlamaları nedeniyle her yıl elimiz yüreğimizde üretim yapmaya çalışıyoruz. Bir boru patlamasının tamiratı bir ay sürüyor. 2 metre 80 santimetrelik büyük boruların bir patlaması hem büyük bir su kaybına neden oluyor hem de tamiratı uzun zaman alıyor ve çiftçiler yine mağdur oluyor. Çiftçilerin ürünleri patlama ve tamir süresi arasındaki zaman kabında susuz kalıyor ve çiftçiler bu ürünlerden gerekli verim alamıyorlar”

ifadelerini kullandı.

“BİZİ DİNLEYEN OLMADI”

Üreticilerin psikolojini ölçülemediğini ileri süren Kılınç,

“Yıllardır ‘Kuruçay içerisindeki boruların çelik boru yapılması gerekiyor’ diye söylüyoruz. Ama bizi dinleyen olmadı. Sonbaharda bu borular yine patladı, kasım ayının sonunda suların kesilmesi gerekirken, boru patladığı için su bir ay öncesinden kesildi, çiftçilere su verilmedi, arpa ve buğdaylar sulanamadı. Üreticilerin psikolojisini ölçemiyorlar. Üreticilerimiz ekmeğini buradan çıkartıyor. Üreticilerimizin belirli bir maaşı yok. Biz ektiğimiz ürünlerin suyunu mevsiminde veremezsek, istediği ürünü alamaz ve bu çiftçi batar. Dolayısıyla çiftçi ne banka kreşini ödeyebilir ne Tarım Krediye olan borcunu ödeyebilir ne PANKOBİRLİK’e olan borcunu ödeyebilir, bu üretici batar ve bir daha üretim yapamaz. Bu konularda esas olan üreticilerin sorununu oturup değerlendirmek gerekiyor. Bunları doğru şekilde anlatmak lazım. Üretici bir şey istiyor, ama uygulamalarda başka şeyler çıkıyor. Henüz tarım sektöründe gerçek bir üretim şekline, planlamasına varamadık, ürünün satışında hiçbir güzellik yapamadık”

söylemlerine yer verdi.

“KİMSE KAYISI ALMIYOR”

Kayısı konusunda değinen Kılınç,

“Kayısıda hala birçok problemle uğraşıyoruz. Kayısı rekoltesi düşük olmasına rağmen kimse kayısı almıyor. Kayısı şimdi üreticinin elinde kaldı. Üretici kayısısını satamıyor. Gün kurusu bu yıl az olduğu için para etti, satıldı. Sarı kayısı hala üreticisinin elinde. Geçen yılın fiyatlarıyla bu ürünü almaya çalıştılar. Şu anda da maalesef hiçbir ihracatçı Malatya’daki dünya birincisi kayısıyı almıyor”

dedi.