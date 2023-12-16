Jeoloji Profesörü “İyi haber değil” dedi, paylaştı

İnönü Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Jeoloji Profesörü Mehmet Önal, Yeşilyurt’ta bulunan bir içme suyu kaynağının kurumasına ilişkin önemli bir bilgilendirme yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da su kaynaklarıyla ilgili birçok gelişme yaşandı. Bazı yerlerde su çıktı, bazı yerlerde su kurudu, kaptajda ise su bulanıklaştı.

JEOLOJİ PROFESÖRÜ NE DEDİ?

Bu bağlamda Yeşilyurt ilçesinde bulunan İnekpınarı kaynağına değinen İnönü Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Jeoloji Profesörü Mehmet Önal,

“İnekpınarı kaynağı her yıl Mart ayında çıkıp, Ağustos ayında ise kururdu. Bu ay içinde bol akamaya başladı. Bunun nedeni kaynağın yanından geçen İnekpınarı Fayı’nın yakın geçmişte çok sayıda deprem üretmesidir”

ifadelerine yer verdi.

“İYİ HABER DEĞİL”

“İnekpınarı suyunu şimdiden boşaltırsa yazın erken kuruyabilir”

diyen Önal,

“Kaynağın yanından geçen İnekpınarı Fayı yakın geçmişte çok sayıda deprem üretti. Bu depremlerle fay zonu gözenek ve geçirimliliğini artırabilir. Nedeni bu olabilir. İyi haber değil”

sözlerini kaydetti.

NE DEMEK İSTEDİ?

Bir takipçisinin,

“İyi haber değil derken hocam şimdi de Malatya'da İnekpınarı suyu mu çıktı? Çöşnük’ten kurtulduk sıra bunda mı?”

şeklindeki sorusuna Prof. Dr. Mehmet Önal, şöyle cevap verdi:

“Kaynağın erken kuruyacağını kastettim. Korkma!

Geçmişte çalışıp adlandırdığım İnekpınarı Fayı’nın bilimsel özelliğini açıklıyorum. Korkacak bir şey yok. Kaynak erkenden kuruyacağı için, o yöredeki çiftçiler için kötü haber.”