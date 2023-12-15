Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

ŞEHİDİMİZ VAR MALATYA!

Geçtiğimiz günlerde görevi esnasında trafik kazası geçiren ve tedavisi devam eden Jandarma Uzman Çavuş Musab Haciömer Elmas’ın şehit olduğu haberi verildi. Şehidimizin naaşı 16 Aralık Cumartesi günü Şehir Mezarlığında öğlen namazına müteakip kılınacak namazın ardından Malatya Şehitliğine defnedilecek.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18400000/belediye-baskani-aci-haberi-duyurdu-sehidimiz-var-malatya

MALATYA’NIN USTA GAZETECİSİ VEFAT ETTİ

Malatya’da yaklaşık 50 yıldır gazetecilik yapan ve Malatya tarihine ışık tutan usta gazeteci, yazar Celal Yalvaç’ın hayatını kaybettiği bildirildi. 1936 Malatya doğumlu gazeteci yazar “Malatya Manzumesi” adlı eseri ve bunun gibi birçok yazısı ile Malatya’nın tarihine ışık tutuyor ve kendisinden sonra gelenlere öncülük ediyordu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18403189/malatyalilari-uzen-bir-haber-daha-malatyanin-usta-gazetecisi-vefat-etti

DEPREMDEN SONRA KAÇAK YAPILAŞMA OLDU MU? GÜRKAN KONUŞTU

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin aralık ayı 2. birleşiminde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, her zaman kriterlere uyarak hareket ettikleri için kendileri tarafından yapılan yapılarda hasar olmadığını kaydetti. Gürkan, “Bundan sonraki süreçte daha doğru hareket etme noktasında hepimizin fikir birliğine varması gerekiyor” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18404871/depremden-sonra-kacak-yapilasma-oldu-mu-gurkan-konustu

31 KİŞİYE MEZAR OLDU TUTUKLANAN OLMADI!

Malatya’da 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılan ve 31 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Trend Garden Rezidansı'yla ilgili görülen davada tutuklu 4 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme karartılacak delil bulunmaması nedeniyle sanıkların adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağıyla tahliyelerine karar verdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18403461/31-kisiye-mezar-oldu-tutuklanan-olmadi

ÇARŞI MERKEZİNE KAÇ KONUT YAPILACAK? NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, asrın felaketi sonrasında ilçede yapılacak konutlarla ilgili açıklama yaptı. Depremin üzerinden 1 yıl geçmeden binlerce depremzedenin yeni yuvalarına kavuşacağını ifade eden Başkan Güder, çarşı merkezine yerinde dönüşümle 15 bin konut ve 5 bin iş yeri yapılacağını söyledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18403345/carsi-merkezine-kac-konut-yapilacak-ne-zaman-teslim-edilecek

MALATYA’DA YIKIM NEDEN BU KADAR BÜYÜK OLDU? “BİR SEBEBİ VAR”

Şubat ayında meydana gelen depremlerin ardından Malatya büyük hasar aldı ve yapı stokunun birçoğu ağır hasar alarak yıkılacak duruma geldi. Şubat depremleri sonrasında adını sıklıkla duyduğumuz yerbilimci Baturhan Öğüt durumu sosyal medya hesabından açıklayarak “Malatya’nın bu kadar yıkıma maruz kalmasının bir sebebi var” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18401408/malatyada-yikim-neden-bu-kadar-buyuk-oldu-bir-sebebi-var

MALATYALILAR BUSABAH MEDYA’YA KONUŞTU İŞTE MALATYALILARIN BEKLENTİLERİ

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlere kısa bir zaman kala Malatya’da hemen hemen çoğu parti belediye başkanı aday adaylarını açıkladılar. Adaylar seçim çalışmaları başlarken Malatyalı vatandaşlar ise yeni seçilecek belediye başkanlarından taleplerini sıraladılar. Her kesin kendine ve ilçesine yönelik beklentisi olsa da ortak görüş çarşı merkezinin bir an önce ayağa kalkması ve Malatya’nın eski günlerine dönmesi oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18399400/malatyalilar-busabah-medyaya-konustu-iste-malatyalilarin-beklentileri

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz memur ve memur emeklisi için yapılacak olan zam miktarını anlattı; asgari ücrete ilişkin yorumda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18406267/cevdet-yilmazdan-aciklama-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-memur-ve-memur-emeklisine-ne-kadar-zam-yapilacak

MALATYALI VEKİL DOĞANŞEHİR, AKÇADAĞ VE KULUNCAK’A DESTEK İSTEDİ TBMM’DE MALATYA AÇIKLAMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulunda Malatya’ya ilişkin bilgiler aktararak, deprem bölgesine yapılan destek ve yatırımları anlattı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18406419/malatyali-vekil-dogansehir-akcadag-ve-kuluncaka-destek-istedi-tbmmde-malatya-aciklamasi

MALATYA’NIN GÖZÜ KULAĞI BURADA KRİTİK KARAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için heyecanlı bir bekleyiş var. Vatandaş Büyükşehir ve merkez ilçelerde nasıl bir yol izleneceğini, kimin isminin çıkacağını sorgularken, partiler de net tarihler vermeye başladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18405838/malatyanin-gozu-kulagi-burada-kritik-karar-icin-geri-sayim-basladi