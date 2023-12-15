Malatyalı Vekil Doğanşehir, Akçadağ ve Kuluncak’a destek istedi TBMM’de Malatya açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulunda Malatya’ya ilişkin bilgiler aktararak, deprem bölgesine yapılan destek ve yatırımları anlattı.
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, TBMM’de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a Malatya’yı sordu.
MALATYA’DA ESNAFLARIN DURUMU
Milletvekili Fendoğlu’nun TBBM’de Bakan Kacır’a yönelttiği ifadeler şöyleydi:
“Sayın Sanayi Bakanım, bakan olarak atanıp göreve başladığınızda diğer bakanlarımız gibi ilk ziyaretinizi Malatya’ya yaptığınız için hemşerilerimizin adına canı gönülden teşekkür ederim. Doğanşehir, Akçadağ ve Kuluncak ilçe merkezlerinde deprem sonrası birçok dükkân ağır hasar alarak yıkılmıştır. Hâlihazırda buralardaki esnaflarımız konteynerlerde dükkânlarını işletmektedirler. Sanayi esnafımız ve diğer esnaflarımızın dükkânlarının yapımı için Malatya ziyaretinizde bizlere bu talepleri iletmiş ve Bakanlığımızdan destek vereceğinizi belirtmiştiniz. Esnaflarımızın dükkânlarında ticaretine devam etmesi için Sanayi Bakanlığımız tarafından Doğanşehir ve Akçadağ’a ilaveten dükkânlar ile Kuluncak Belediyemiz tarafından hazırlanan dükkân projesinin 2024 yılı yatırım planlanmasını hemşerilerimizin adına sizlerden talep ediyorum.”
“MALATYA İÇİN GAYRET GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise,
“Malatya’da, elbette şehrin yeniden ayağa kalkması için diğer deprem yaşamış, afet yaşamış şehirlerimizde olduğu gibi hem yeni sanayi sitelerinin kurulumu hem mevcut sanayi sitelerinin dönüşümü hem de yeni OSB’lerin kurulumu için gayretlerimizi artırmaya devam edeceğiz”
diye konuştu.
84 MİLYAR LİRA YATIRIM
Bakan Kacır,
“Hâlihazırda 11 deprem şehrimizde 26 milyar liralık 49 yatırım projesini organize sanayi bölgelerimize, sanayi sitelerimize yönelik sürdürüyoruz. Bütün bu çalışmalarımızda, inşallah, nasıl deprem bölgesinde on binlerce konutu hızla inşa ederek hak sahiplerine sunabilmek için gayret gösteriyorsak deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin, ticari faaliyetin, üretim faaliyetinin hızla yeniden deprem öncesine, hatta daha iyi noktalara erişebilmesi için de gayretlerimizi sürdüreceğiz. Özel sektörün özellikle deprem bölgesindeki yatırımlarını da çok güçlü şekilde destekliyoruz. Şimdiye dek deprem bölgesinde, depremden bugüne, 84 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 25 bin 629 kişiye istihdam sağlayacak 481 yeni ve yerine koyma yatırımına teşvik verdik. Şu anda Türkiye'de en ileri teşvikleri deprem bölgesinde uyguluyoruz, hem tüm 6. Bölge teşviklerini uyguluyoruz hem de özellikle yatırımın finansmanında kullanılan krediler için yatırım tutarının yüzde 10’una ve 30 milyon liraya kadar faiz veya kâr payı desteği sunuyoruz. Böylelikle şimdiye kadar, az önce ifade ettiğim gibi 84 milyar liralık bir yatırımın harekete geçmesini sağladık. İnşallah milletimizin yanında olmaya, üretimin çarklarını döndürmeye devam edeceğiz”
sözlerine yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.