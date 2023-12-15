15 Ara 2023 - 23:25 - Gündem

Malatyalı Vekil Doğanşehir, Akçadağ ve Kuluncak’a destek istedi TBMM’de Malatya açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulunda Malatya’ya ilişkin bilgiler aktararak, deprem bölgesine yapılan destek ve yatırımları anlattı.