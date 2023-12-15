Cevdet Yılmaz’dan açıklama Asgari ücret ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz memur ve memur emeklisi için yapılacak olan zam miktarını anlattı; asgari ücrete ilişkin yorumda bulundu.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi vatandaş önümüzdeki yıl yapılacak olan zam miktarını merak ediyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve memur emeklileri için uygulanacak olan zam miktarı hakkında bir açıklama yaptı.

MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

TRT Haber canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

“İmkânlarımızı sonuna kadar zorlayarak, depreme rağmen, imkansızlıklarımızı zorlayarak, emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Memur emeklisiyle ilgili şöyle bir durum var: Onların toplu sözleşme gereği alacağı bir fark var. Aldığı bir artış ve artı enflasyon farkı var. Bu da oldukça önemli bir rakama gelecek. Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabii”

sözlerini kaydetti.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çok merak edilen asgari ücrete ilişkin sorulara yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz,

“Geçen yıl asgari ücretle ilgili iki önemli gelişme oldu. Asgari ücretti geçen yıl yüzde 107 artırdık. Tarihi bir kararla asgari ücreti vergiden muaf tuttuk. Yeni bir müzakere başlamış durumda. 3 taraf var burada. İşletmelerle çalışanlar arasındaki dengeyi sağlamak gerek. Dolayısıyla bir denge içinde bunu belirleyeceğimizi düşünüyoruz. Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur”

sözlerine yer verdi.