- Yaşam

İçme suyu boru hattı patladı, cadde sular altında kaldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin’in Nusaybin ilçesinde içme suyu boru hattının patlaması sonucu cadde su altında kaldı. Akşam saatlerinde ilçenin Akarsu Kavşağı'nda Beyazsu’dan gelen içme suyu boru hattının patlaması sonucu cadde sular altında kaldı, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
İçme suyu boru hattı patladı, cadde sular altında kaldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin’in Nusaybin ilçesinde içme suyu boru hattının patlaması sonucu cadde su altında kaldı.
Akşam saatlerinde ilçenin Akarsu Kavşağı'nda Beyazsu’dan gelen içme suyu boru hattının patlaması sonucu cadde sular altında kaldı, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada,

"İpekyolu üzeri Akarsu Kavşağı mevkiinde Beyazsu isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Kesintiden Artuklu ve Kızıltepe ilçeleri başta olmak üzere hattan beslenen bölgeler etkilenmektedir. En kısa sürede su akışını sağlayabilmek için ekiplerimizin arızaya müdahalesi tüm hızıyla devam etmektedir"

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mardin, Nusaybin ilçesi, içme suyu, boru hattı, Patlama, Su, MARSU, Trafik, arıza, su kesintisi

15 Ara 2023 - 22:07 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL