İçme suyu boru hattı patladı, cadde sular altında kaldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde içme suyu boru hattının patlaması sonucu cadde su altında kaldı.
Akşam saatlerinde ilçenin Akarsu Kavşağı'nda Beyazsu’dan gelen içme suyu boru hattının patlaması sonucu cadde sular altında kaldı, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada,
"İpekyolu üzeri Akarsu Kavşağı mevkiinde Beyazsu isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Kesintiden Artuklu ve Kızıltepe ilçeleri başta olmak üzere hattan beslenen bölgeler etkilenmektedir. En kısa sürede su akışını sağlayabilmek için ekiplerimizin arızaya müdahalesi tüm hızıyla devam etmektedir"
denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.