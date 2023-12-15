Malatya’nın gözü kulağı burada Kritik karar için geri sayım başladı

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için heyecanlı bir bekleyiş var. Vatandaş Büyükşehir ve merkez ilçelerde nasıl bir yol izleneceğini, kimin isminin çıkacağını sorgularken, partiler de net tarihler vermeye başladı.

Türkiye’deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Malatya’da zorlu bir sürecin olacağı tahmin ediliyor. Sandıkta seçmenin oylarına bırakılacak isimlerin bildirilmesi için geri sayım başladı.

ERDOĞAN ARALIK SONUNA İŞARET ETTİ

Bu bağlamda son bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

“Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirleri, gerek milletvekilleri gerek teşkilat gerekse belediye başkanlarıyla toplantımızı yaptık. Onların da fikrini aldık. Nasip olursa Pazar günü 3 bölgenin de tüm kanaatlerini alacağız. Bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bu arada bazı illerinde adaylarını açıklayabiliriz. Temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz”

sözlerine yer verdi.



OCAK AYININ SONUNA KADAR SÜRE VERİLEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında oluşturulan Aday Tespit Komisyonu'nun seçimlerde seçmene sunulacak olan adayları aralık ayının ortasından ocak ayının sonuna kadar peyderpey açıklaması planlanıyor.



AK PARTİ VE MHP BİRLİKTE ADAY ÇIKARACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada,

“Cumhur İttifakı'nda bir sorun herhangi söz konusu değil. Şimdiye kadar AK Parti heyetiyle MHP heyeti arasında birçok görüşme yapıldı. Gayet anlayış içerisinde, gayet ortak hedefe yani vatandaşımızı Cumhur İttifakı belediyelerinin olmadığı yerde, Cumhur İttifakı belediyeleriyle buluşturma hedefi, belediyeleri ise daha ileriye daha yüksek oylarla koruma hedefiyle bu görüşmeler yapıldı. Arkadaşlarımız heyetler arasında görüşmeye devam ediyor. Tabii son aşamaya gelindi artık takvim işlemeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Bahçeli arasındaki görüşme zaten o trafikle ilgili zaman zaman soruluyor. Herhangi bir problem yok. Arzu edildiği zaman, ihtiyaç duyulduğu zaman her an rahatlıkla bir araya gelinip bu meseleler tartışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız işte bu ayın üçüncü haftasından itibaren açıklamalar yapmaya başlarız dedi. Dolayısıyla artık son noktanın koyulacağı bir aşamaya gelmiş olduk”

diye konuştu.



ÇALIK MI GÜRKAN MI?

Bu arada Malatya kamuoyu AK Parti’nin kimi Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstereceğini merak ediyor. Önümüzdeki günlerde adayın açıklanması beklenirken şimdi Öznur Çalık isminin mi yoksa MHP Malatya İl Teşkilatının desteklediği Selahattin Gürkan’ın mı isminin açıklanacağı merak ediliyor.



CHP’NİN MALATYA ADAYLARI MERAK KONUSU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de belediye başkan adaylarının bazılarını açıkladı. Malatya’da büyükşehir ve ilçe belediye başkan aday adaylarında büyük başarılar elde edeceklerini söyleyen CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız,

“Malatya Büyükşehir Belediyesinde, merkez ilçeleri olan Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde önümüzdeki günlerde duyuracağımız, Malatya kamuoyunda büyük heyecan yaratacak adaylarımız olacak”

dedi.



CHP BAZI ADAYLARINI AÇIKLADI; PEKİ, MALATYA?

CHP Parti Meclisi (PM), 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 4’ü büyükşehir, 6'sı il belediyesi olmak üzere 226 yerde belediye başkan adaylarını belirledi. CHP PM’nin, bu dönemde sık sık toplanması planlanıyor. CHP kurmayları, Malatya’nın da aralarında bulunduğu 9 büyükşehir ile il ve ilçe belediye başkan adaylarının her hafta toplanması planlanan PM tarafından peyderpey açıklanması bekleniyor.