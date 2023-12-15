Eğitim gördüğü okulda intihar girişiminde bulundu

Gaziantep'te 11. sınıf öğrencisi, eğitim gördüğü okulda 3. kattan atladı. Olay sonrası ağır yaralanan kız öğrenci hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi Türkan İslam Özgüçlü Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi İ.İ., bilinmeyen bir nedenle okulun 3. katından kendisini aşağı bıraktı. Olay sonrası okulda panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan kız öğrenciyi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İ.İ.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.