Tarihi eser kaçakçılığına operasyon: 170 sikke ele geçirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince bir çekici araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 170 adet sikke ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Doğubayazıt ilçesinde bir çekiciyi durdurdu. Çekicide yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 170 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.