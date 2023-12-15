Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğretmen ve velilere Narkorehber eğitimi verildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Narkorehber faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç Anadolu ve İmam Hatip Lisesi, Cumhuriyet Ortaokulu, Doğukent Ortaokulu, Nahit Ergene İlk ve Ortaokulu, Şehit Cuma Dağ Ortaokulu, Tevfik Yaramanoğlu İlkokulu’nda görevli öğretmen ve öğrenci velileri olmak üzere 327 kişiye eğitim verildi.

Ekipler tarafından katılımcılara, madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekânlar, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda bilgiler verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı