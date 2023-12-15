15 Ara 2023 - 19:54 - Ekonomi

Aydın’dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, ‘asgari ücret’ ile ilgili, "Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalara başladı, ilk toplantısını da yaptı. Önümüzdeki pazartesi itibariyle ikinci toplantısını da yapacak. Bu ayın içerisinde, bu ayın sonuna kadar asgari ücret konusunu mutabakata bağlayacak. Diliyoruz ve umuyoruz ki, tarafların mutabakatıyla bir asgari ücret çıkacak" dedi.