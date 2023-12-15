Boşanma aşamasındaki eşini yaraladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini kurusıkı tabanca ile yaraladıktan sonra kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, Yenikköy Mahallesi Ersin Caddesi üzerinde meydana gelen olayda C.A., boşanma aşamasındaki eşi N.A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.A., yanındaki kurusıkı tabanca ile N.A.'ya yakın mesafeden ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralandığı öğrenilen N.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan C.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.