Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşımda,
“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ‘Terörist neredeyse hedefimiz orası’ parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.