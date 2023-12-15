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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşımda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ‘Terörist neredeyse hedefimiz orası’ parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi mask
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşımda,

“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ‘Terörist neredeyse hedefimiz orası’ parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu”

ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Pençe-Kilit operasyonu bölgesi, Milli savunma bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, SİHA, Irak, Pençe-Kilit Operasyonu

15 Ara 2023 - 19:35 - Gündem

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