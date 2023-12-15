83 bin 300 TL değerinde cep telefon çalan şahıs yakalandı

Kocaeli'de 3 ilçede 83 bin 300 TL değerinde 6 cep telefonu çalan şahıs, polis ekipleri tarafından İstanbul'da yakalandı.
Edinilen bilgiye bilgiye göre, 30 Kasım, 10 Aralık ve 13 Aralık tarihlerinde İzmit, Darıca ve Gebze ilçelerinde iş yeri ile kurumlarda 83 bin 300 TL değerinde 6 cep telefonu çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karışan Y.S.E'nin kimliğini tespit ederek çalışma başlattı. İstanbul'da olduğu tespit edilen Y.S.E. dün yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.