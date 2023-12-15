Depremden sonra kaçak yapılaşma oldu mu?  Gürkan konuştu

Malatya Büyükşehir Belediyesinin Aralık ayı 2. birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında gerçekleştirildi. Dün Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonundan gerçekleştirilen birleşimde 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

13 Aralık 2023 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin kabulü ile başlayan birleşimde bazı maddelere oylanarak kabul edilirken bazı maddeler ise ilgili komisyonlara sevk edildi.

Meclis toplantısında başında bir konuşma yapan ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi gerektiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

“Depremden sonra kaçak yapılaşmalar oldu. Bu kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi lazım. Yapılaşma olacaksa biz vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın problemlerini çözmemiz için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Tarım arazisinde değilse, zemin etütlerinde fay hatlarıyla ilgili olumsuz bir durum söz konusu değilse imar planını yaparak, hızlı bir şekilde meclisimizden geçirelim. Aksi takdirde kaçak yapılaşmalar oluyor. Bizim yapmış olduğumuz yapılarda hasar yok. Çünkü her zaman kriterlere uyduk. Bodrumlar ve asansör kolonları perde betonlarla yapılacak dedik. Zemin jeolojik etütlerinin sağlıklı yapılması gerekiyor dedik. Belirli yerlere ticari alanlar vermek gerekiyor. Binaların hepsini ticari alanlarla donatmamamız lazım. Bundan sonraki süreçte daha doğru hareket etme noktasında hepimizin fikir birliğine varması gerekiyor. İnsanların zihnini bozmak isteyenlere hiçbir şekilde prim vermememiz lazım”

şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan’ın konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. maddesi olan kadro iptal-ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesi olan Arapgir Belediyesinin ek bütçesi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada;

“Arapgir Belediye Meclisinin 05/12/2023 tarih ve 53 nolu kararı ile; 2023 Mali Yılı bütçesine 12 milyon TL ek ödenek konulması ve bu gidere karşılık 12 milyon TL’nin gelirden karşılanmasına dair Ek Bütçe talebi kabul edilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37. Maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. Maddesi uyarınca Arapgir Belediyesinin Ek Bütçe talebinin Meclis'te görüşülmesi hakkında; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 12/12/2023 tarih, 167112 sayılı olur yazısı ile eklerinin incelenmesi neticesinde; Arapgir Belediye Meclisinin 05/12/2023 tarih ve 53 nolu kararıyla kabul edilen gelir ve gider türlerine göre EK'te sunulmuş 12.000.000,00 TL (Onikimilyonlira) gidere karşılık toplam 12.000.000,00 TL (Onikimilyonlira) gelire yönelik hazırlanmış Arapgir Belediyesine ait Ek Bütçenin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37’nci maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25 inci maddesi uyarınca, Arapgir Belediyesinin 2023 yılı tahmini bütçesine eklenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür”

ifadelerine yer verildi.

“PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KABUL EDİLDİ”

Gündemin 4. maddesi Doğanyol Belediyesinin ek bütçesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada,

“Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 12.12.2023 tarih, 167112 sayılı olur yazısı ile eklerinin incelenmesi neticesinde; 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş İli, Pazarcık ve Elbistan İlçeleri merkezli olarak meydana gelen depremlerin ilimizde meydana getirdiği yıkım sebebiyle Doğanyol ilçesinde hasar alan alt yapıların, üst yapıların ve çeşitli hizmet binalarının yapımı, bakımı ve onarımı için Doğanyol Belediye Meclisinin 01/12/2023 tarih ve 18 nolu kararıyla kabul edilen gelir ve gider türlerine göre grup kodlarıyla EK'te sunulmuş 3.000.000,00TL. (Üçmilyonlira) gidere karşılık toplam 3.000.000,00TL. (Üçmilyonlira) gelire yönelik hazırlanmış Doğanyol İlçe Belediyesine ait Ek Bütçenin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37 nci maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25 inci maddesi uyarınca, Doğanyol Belediyesi'nin 2023 yılı tahmini bütçesine eklenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür”

ifadeleri kullanıldı.

“OY ÇOKLUĞU İLE KABUL GÖRDÜ”

Gündemin 5. maddesi olan mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait tapunun Battalgazi ilçesi, Dernek Mahallesi 6114 ada 3 nolu parselde 8, 21, 22, 23, 24 numaralı bağımsız bölümlerdeki dairelerin mülkiyetlerinin devri hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak oy çokluğa ile kabul gördü. Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada;

“Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2022 tarihli ve 164 sayılı kararı ile; Mülkiyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Büyükşehir Belediyemiz arasında imzalanan Malatya Merkez Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesine İlişkin 8 Nolu Ek Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyemize devredilen İlimiz, Battalgazi İlçesi, Dernek Mahallesinde bulunan 6114 ada 3 parsel numaralı, 3.192,00 m² yüzölçümlü, imar planında konut altı ticaret olarak belirlenen taşınmazın üzerinde yapılması planlanan ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projeye göre binanın maliyet bedeli ve arsa bedeli değerinden bağımsız bölüm verilmesini kapsayan satış işlemine esas kat karşılığı inşaat işinin 2886 devlet ihale kanununun 36.maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile ihale edilmesine karar verilmiştir. Yapılacak olan binanın yapım işinin; kat karşılığı inşaat yolu ile yaptırılması; Belediyemiz mülkiyetine geçecek olan 25 nolu bağımsız bölümdeki 822 m2 dükkan ile 3 adet dairenin (5,6,7 nolu bağımsız bölüm) yapılacak olan binanın maliyet bedeli değerinde bağımsız bölüm verilmesini kapsayan satış işlemine esas kat karşılığı inşaat işinin; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile ihale edilmesi 28.04.2022 tarihli ve 265 sayılı Malatya Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile uygun görülmüştür”

ifadelerine yer verildi.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Gündemin 6. ve son maddesi ise 19.09.2023 tarih ve 228 sayılı kararı kabul edilen Deprem Sonrası Yeni Yapılacak Yapıların Yapılaşma koşullarına yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak kabul edildi. Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada;

“Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.09.2023 tarih ve 228 sayılı kararı ile onaylanan Malatya İl bütündeki imar planlarına deprem sonrası yeni yapılacak yapıların yapılaşma koşullarının eklenmesine ilişkin hazırlanan plan notuna ilan askı sürecinde yapılan itirazların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gerekmektedir. Söz konusu plan notunun il bütünündeki imar planları notlarına eklenmesine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların yasal mevzuat kapsamında değerlendirilerek 3194 sayılı imar kanununun 8/b Maddesi ve 5216 sayılı yasa gereği Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunu bilgilerinize arz ederim”

ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı 3. birleşiminin ise 19 Aralık 2023 Salı günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.