O maçın bilet fiyatları 650 TL ile 1500 TL arasında olacak

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında 20 Aralık Çarşamba günü Kayseri'de oynanacak Süper lig maçının bilet fiyatları belli oldu. Dün satışa sunulan biletlerin fiyatları 650 TL ile 1500 TL arasında değişiyor. Misafir takım tribün biletleri 845 TL'den satışa sunuldu. Kayserispor kulübü tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:
Güney Alt tribün bileti: 650 TL
Kuzey Üst tribün bileti: 650 TL
Doğu Üst Tribün bileti: 750 TL
Doğu Alt Tribün bileti: 900 TL
Batı Üst tribün bileti: 1000 TL
Batı Alt Tribün bileti: 1250 TL
Batı Balkon Tribün bileti: 1500 TL
Misafir Tribün bileti: 845 TL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.