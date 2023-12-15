15 Ara 2023 - 17:51 - Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turu kura çekimi, 18 Aralık’ta yapılacak

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının sekiz ikincisi ve UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının sekiz üçüncüsüsün yer aldığı UEFA Avrupa Ligi eleme turunun kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Kura çekiminde Türkiye'yi organizasyonda temsil eden tek Türk takımı Galatasaray da yer alacak.