Galatasaray, hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını 17 Aralık Pazar günü saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı