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Galatasaray, hazırlıklarına devam etti

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, hazırlıklarına devam etti mask
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını 17 Aralık Pazar günü saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# galatasaray, Trendyol Süper Lig, okan buruk, fatih karagümrük

15 Ara 2023 - 17:48 - Spor

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