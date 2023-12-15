Ücretli çalışan ekimde yıllık bazda yüzde 2,6 arttı

Geçen yılın ekim ayında 14 milyon 891 bin 949 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 2,6 artışla 15 milyon 277 bin 929 kişiye yükseldi.
Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 12,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekimde eylüle kıyasla değişim göstermedi.
Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı, ticaret-hizmet sektöründe ise değişim göstermedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.