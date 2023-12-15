Şehit Uzman Çavuş, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Bitlis merkeze bağlı Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Yetişen, silah kazası sonucu ağır yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan Yetişen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Yetişen için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Adana’ya gönderildi.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Şehidin naaşı, askeri uçakla Adana'ya getirildi. Şehit Güngör'ün cenazesi Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kent protokolü, askeri erkan ve şehidin ailesi tarafından karşılandı. Şehidin naaşı daha sonra Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Yetişen, toprağa verildi.
Cenaze namazı kılınırken babası Kemal ile dedesi Osman'ın güçlükle ayakta kaldığı görüldü. Şehidin annesi Makbule ve kız kardeşi Bedriye'de gözyaşlarını tutamadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.