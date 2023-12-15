O mezarlığa ziyaretçi akını

"Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı" ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, 210 dönüm alana kurulu tarihi mezarlık, bölgede en çok ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi. UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde de yer alan mezarlık, Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye gelenlerin yanı sıra tur programları kapsamında bölgeyi gezen binlerce turisti ağırlıyor. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yapıldığı mezarlıktaki her biri sanat eseri niteliğindeki 8 bin 200 şahideyi (mezar taşı) görmeye gelen binlerce ziyaretçi, tarihe yön veren ecdadın mezar taşlarını inceliyor, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Van Gölü Ekspresiyle beraber düzenlenen tur sayesinde Ahlat Selçuklu Mezarlığına geldiklerini söyleyen Batuhan Karaca, “Tarihi eserleri çok seven bir insanım. Burada Selçuklu Mezarlığını görmek beni çok büyüledi. Gezi turumuz devam ettikçe yeni yerler görmeye devam edeceğiz” dedi.

Ahlat Selçuklu Mezarlığını görmekten onur duyduklarını söyleyen Saffet Özgüven de, “1985 yılında müfettişliğe başladım. İlk defa Bitlis’e teftişe geldiğim zaman bir vesileyle Ahlat Selçuklu Mezarlığına gelip dolaştım. Ondan sonra her Bitlis’e geldiğimde Selçuklu Mezarlığını gelir saatlerce dolaşırdım. 15 yıl sonra tekrar geldim. Bu mezarlık Türk milletinin tapu senedidir. Devlet erkanımızın buraya verdiği önemden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı