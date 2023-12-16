Kalorifer Yakıtı Satın Alınacaktır

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Arapgir Yurt Müdürlüğü binasında ısıtmada kullanılmak üzere 2024 yılı Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0,1’i geçen ancak %1’i geçmeyenler) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1467962

1-İdarenin

a) Adı : MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : ÖZALPER MAHALLESİ ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI NO:3/3 YEŞİLYURT/MALATYA

c) Telefon ve faks numarası : 4223237961 - 4223231368

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Arapgir Yurt Müdürlüğü binasında ısıtmada kullanılmak üzere 2024 yılı Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0,1’i geçen ancak %1’i geçmeyenler)

b) Niteliği, türü ve miktarı : 150.000 KG Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0,1’i geçen ancak %1’i geçmeyenler)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mehmet Akif Ömer Baba Caddesi Adresinde bulunan Arapgir Yurt Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi : 2024 yılı içerisinde,Arapgir yurt Müdürlüğünün yazılı talebi üzerine yakıt depolarına ,tankerle kalorifer yakıtı teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.01.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Özalper Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:3/3 Yeşilyurt- MALATYA adresinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Bnası İhale ve Satın Alma birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK´dan) alınmış ve ihale tarihinde vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı veya bu belgenin verildiğini gösterir aynı Kurumdan alınmış Resmi Yazı,

2) Bayilik Lisans sahipleri Bayisi bulundukları Dağıtıcı firma ile yaptıkları ihale tarihinde süresi geçmemiş Bayilik Sözleşmesi veya Dağıtıcı Firmadan alınmış ihale tarihinde İhale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden EPDK tarafından verilmiş, İstasyonlu/İstasyonsuz bayilik lisansı belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve Özel Sektörde tek sözleşmeye ilişkin Akaryakıt ve kaloriffer yakıtı alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.