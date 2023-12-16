Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ilan

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T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/113 Esas

DAVALI : MURAT ARAS Bostanbaşı Mah. Barguzu Cad. No:45/4 İç Kapı No:9 . Yeşilyurt/MALATYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, iade gelen tebligatın muhatabın adresinin değiştiğini, yeni adresinin bulunmadığı gerekçesiyle tebligatın yapılmadığı, adres araştırmasının yapıldığı bir netice alınamadığı, ve davalı Murat Aras'ın yakalanan şahıs olduğu görülmekle tebligat sonucundan bir netice alınamadığından ön inceleme tensip duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup.

Ön İnceleme Duruşma Günü: 22/02/2024 tarih, 09:45'de Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, aksi taktirdeo delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, ihtar ve tebliğolunur. 08/12/2023