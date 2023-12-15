Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Habibe Kara’nın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, İzzettin Doğan Sokak, Bitmez Apartmanı, No:38/3, Battalgazi,
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sunay Ayabakan’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Şah Sokak, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Günedoğru Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Elif Akbuğa’nın taziye adresi: Günedoğru Mahallesi, Doğanşehir,
68 yaşında vefat eden ve Kapıdere Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Fatma Atmaca’nın taziye adresi: Kapıdere Mahallesi, Doğanşehir,
66 yaşında vefat eden ve Çelikhan / Adıyaman Mezarlığına defnedilen Emine Yalvaç’ın taziye adresi: Çelikhan, Adıyaman”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.