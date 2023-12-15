- Gündem

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da bugün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Habibe Kara’nın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, İzzettin Doğan Sokak, Bitmez Apartmanı, No:38/3, Battalgazi,

57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sunay Ayabakan’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Şah Sokak, Yeşilyurt,

82 yaşında vefat eden ve Günedoğru Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Elif Akbuğa’nın taziye adresi: Günedoğru Mahallesi, Doğanşehir,

68 yaşında vefat eden ve Kapıdere Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Fatma Atmaca’nın taziye adresi: Kapıdere Mahallesi, Doğanşehir,

66 yaşında vefat eden ve Çelikhan / Adıyaman Mezarlığına defnedilen Emine Yalvaç’ın taziye adresi: Çelikhan, Adıyaman”

 
# malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya, cenaze, malatya cenaze, vefat

15 Ara 2023 - 16:40 Malatya- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL