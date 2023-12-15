“Deprem ve Sonrası” programı yapıldı

Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programa Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Malatya Kent Konseyi Niyazi Mısri Çalışma Grubu Üyesi Dr. Zekeriya Özmen ve Kadın Meclisi üyeleri katıldı.

“HER ZAMAN İLERİYE DOĞRU BAKACAĞIZ”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “Bu toplum güzel insanlardan oluşuyor. Deprem sonrası herkesin büyük gayretler gösterdiğine şahit olduk. İlime ve bilime açık olacağız. Bir daha böyle acılar inşallah yaşamayız. Bu acıları unutmayacağız ama güzel şeylerin olması içinde her zaman ileriye doğru bakacağız. Bundan sonra güzel şeyler olmasını diliyoruz” dedi.

“BİZİM TOPLUMUN ÖZÜ HER ZAMAN BÖYLEDİR”

Malatya Kent Konseyi Niyazi Mısri Çalışma Grubu Üyesi Dr. Zekeriya Özmen, “Bizim toplumumuzun özü çok sağlam çok kavi, bütün zor anlarda daha belirgin olarak bu özelliği ortaya çıkıyor. Deprem olduktan çok kısa bir süre içerisinde Türkiye’nin hemen hemen her yerinde Malatya’ya yardımların geldiğini gördük. Türkiye’nin dört bir yanında deprem bölgesine yardımların ulaşması için çok güzel manzaralar ortaya çıktı. Çok cömert bir toplum yapısına sahip olduğumuzu zor zamanlarla baş edebilme kabiliyetinin yüksek olduğunu herkese göstermiş olduk. Gençlerin bu süreçte büyük gayret ve azim ile çalıştıklarına şahit olduk. Bizim toplumun özü her zaman böyledir” dedi.

Konuşmaların ardından “Deprem ve Sonrası” programı Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin soruları ile son buldu.

Kaynak: BÜLTEN