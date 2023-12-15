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Gicduvan Darende’nin kardeş şehri oldu

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Malatya'nın Darende Belediyesi ile Özbekistan'ın Buhara kentine bağlı Gicduvan ilçesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı. Darende Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda Malatya’nın Darende ilçesi ile Özbekistan Buhara’nın Gicduvan ilçesi kardeş şehir oldu.
Gicduvan Darende’nin kardeş şehri oldu mask
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Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, “Bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını niyaz eder tüm hemşerilerimize kalbi selamlarımı arz ederim” açıklamalarında bulundu.

GİCDUVAN İLE DARENDE ARASINDA KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ İMZALANMIŞTIR

Malatya ile Özbekistan'ın tarihi bağların çok eskilere dayandığını belirten Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, "Türkiye'de inanç turizminde en çok ziyaret edilen Mevlana Hazretleri'nin külliyesinden sonra Darende Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi olarak bilinmektedir. Özbekistan'da ise 7 Allah dostunu uhdesinde bulunduran inanç turizminde en çok ziyaret edilen Buhara şehri ve hocaları Gücdevan’dır. Bu manevi iklimde ve tarihi tevafukların güzelliğinde Gicduvan ile Darende arasında 'kardeş şehir' protokolü imzalanmıştır. Başta Abdulhalik Gücdevani Ks. Uluslararası Sempozyumu'nun ikincisini Malatya İnönü Üniversitesi ile Özbekistan Buhara şehrinde yapılması olmak üzere birçok ilçemizi tanıtıcı, ilmi, kültürel, sosyal, ticari ve sanayi alanındaki faaliyetlerde bulunacağımız bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını niyaz eder tüm hemşerilerimize kalbi selamlarımı arz ederim" dedi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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15 Ara 2023 - 16:22 Malatya- Gündem

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