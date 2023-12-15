15 Ara 2023 - 16:01 - Gündem

Çarşı Merkezine kaç konut yapılacak? Ne zaman teslim edilecek?

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, asrın felaketi sonrasında ilçede yapılacak konutlarla ilgili açıklama yaptı. Depremin üzerinden 1 yıl geçmeden binlerce depremzedenin yeni yuvalarına kavuşacağını ifade eden Başkan Güder, çarşı merkezine yerinde dönüşümle 15 bin konut ve 5 bin iş yeri yapılacağını söyledi.