Malatyalıları üzen bir haber daha! Malatya’nın usta gazetecisi vefat etti

Malatya’nın bilinen gazetecilerinden olan ve yarım asırdır görevini itina ile icra eden Celal Yalvaç’ın vefat ettiği bildirildi. Vefat haberi Malatya gazeteleri ve yazarlar tarafından üzüntü ile karşılandı. Sevenleri tarafından usta gazeteci-yazar Celal Yalvaç’ın derin bilgisi ve geniş arşivi olduğu, Malatya tarihinin önemli bir tanığı olduğu ise konuşulan konular arasında yer aldı.

“AĞABEYİMİZİN VEFATINI ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise acılı haber hakkında bir paylaşım yaparak, “Malatya'da yarım asır gazetecilik yapan, duayen Araştırmacı Yazar Gazeteci Celal Yalvaç ağabeyimizin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” açıklamalarında bulundu.