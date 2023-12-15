Malatya Çarşısı ne durumda?

20 bin civarında iş yerinin yıkıldığı, bazılarında ise ağır hasar oluştuğu kent merkezinde yapımına başlanan iş yeri, ofis ve konutlar için Emlak Konut ve Malatya Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Sulu zemin olan bölgede yapılacak iş yeri, ofis ve konutların temelinin atılmasından önce Büyükşehir Belediyesince alanda fore kazık çakılması işlemi devam ediyor.

YÜZDE DOKSANI YIKILACAK DURUMDAYDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depremlerde kent merkezindeki ticarethanelerin yüzde doksanının yerle yeksan olduğunu söyledi. Malatya şehir merkezinin yerin 26 altı metre derinliğine kadar sulu zemin olduğunu anlatan Gürkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmelerinde inşaatlarda sıvılaştırılmış zeminin altına inecek bir yapı formatı benimsediklerini ifade etti.

10 BİN FORE KAZIK ÇAKILDI

Gürkan, 220 dönümlük şehir merkezindeki yaklaşık 5 bin iş yerinin yapılması dolayısıyla buranın ilk etabı olan Bakırcılar Çarşısı bölgesinin zemin etütlerine Büyükşehir Belediyesi olarak başladıklarını kaydetti. Bununla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut, TOKİ ve planlayıcılarla yaptıkları istişare sonucu fore kazık yöntemini uygulama kararı aldıklarını anlatan Gürkan,

"Belediye olarak Bakırcılar Çarşısı'nın olduğu yere fore kazıklar çakmaya başladık. Şu an 10 bin fore kazık, 26 metre derinliğe kadar çakıldı. Radye temel üzerinde de kalıcı iş yerleri ve konutlar yapılması gerçekleştirilecek"

dedi.

“ALTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Malatya'yı ziyaretinde şehir merkezinin yanı sıra çevresindeki bazı alanların da Emlak Konut tarafından yapılması yönündeki taleplerini ilettiklerini aktaran Gürkan,

"Fuzuli Caddesi, Saray Mahallesi, Beşkonaklar'ın olduğu bölgeden Kernek Meydanı'na kadar olan kısım, Sivas Caddesi'ne kadar olan kısım, Akpınar dediğimiz merkez ile batıda Niyazi Mısri, Emeksiz ve İnönü caddelerinin de bu kapsam içerisinde Emlak Konut ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının nezaretinde yapılması noktasındaki fikrimizi ve düşüncelerimizi ifade ettik. Şu anda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde. Bu saydığımız alanlarda da yine bu merkezdeki ticari iş yerlerinde olduğu gibi yaklaşık 15 bin konutun yapılması, 10 bine yakın da iş yerinin yapılması fikrini benimsediler. Şu anda bunun altyapı çalışmaları yürütülüyor. İnşallah kısa zamanda bitirilecek. Önümüzdeki sene içerisinde inşallah iş yerlerimiz ve konutlarımız hak sahiplerine dağıtılacak"

açıklamalarında bulundu.

“OSMANLI USULÜ ÇARŞI YAPILACAK”

Kent merkezinde Osmanlı usulü çarşıları tekrar ihya ve imar etmek için büyük gayret gösterdiklerini dile getirenMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

"Çarşıya gelen 'Malatya'nın çarşısı, eskisinden çok daha güzel' diyecek. Verimli kullanılma, sosyal içerik, yaya yolları, park anlamında çok güzel olacak. Çarşının altı otopark ve sığınak olacak. Dolayısıyla bir taraftan hem vatandaşımızın otopark ihtiyacının yer altına alınması, şehrin yayalaştırılması, hem de şehirde rahat bir ticari pazarın oluşması noktasında Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla ortak, yoğun bir çalışma içerisindeyiz"

diyerek bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı