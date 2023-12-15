Asırlık ahşap makine görenleri geçmişe götürüyor

Emekli esnaf Asım Külah'ın küçük yaşlarda tarih, antika ve musikiye olan merakıyla 50 yılda oluşturduğu dirhemden kumaşa, sandıktan ütüye kadar birçok parçayı barındıran koleksiyonu ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.
ÇALIŞIR DURUMDA AHŞAP BULGUR ÇEKME MAKİNESİ
Atıl durumda iken satın alarak bakımını yaptığı makinenin çalışır durumda olduğunu kaydeden Külah,
“Makinemiz ahşap bir makine, el yapımı. Mahalle mahalle gezdirilen bu makine ile vatandaşların bulgurları çekiliyordu. Bulgurlar baş, orta ve ince olmak üzere üç çeşit halinde hazırlanıyordu. Ziyarete gelen konuklar bakıyor, inceliyor. Atıl durumdaydı, satın alarak bakımını yaptım, çalışır hale getirdim. Çok fazla teferruatlı değil, ahşap olan makinenin bazı bölümleri ise metal parçalardan oluşuyor”
diye konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.