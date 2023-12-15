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Asırlık ahşap makine görenleri geçmişe götürüyor

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Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan antika tutkunu Asım Külah, evinde sergilediği binlerce eşyadan biri olan asırlık ahşap bulgur makinesine gözü gibi bakıyor. Arapgir ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki emekli esnaf Asım Külah küçük yaşlarda toplamaya başladığı ve 50 yılda oluşturduğu koleksiyona gözü gibi bakıyor.
Asırlık ahşap makine görenleri geçmişe götürüyor mask
Asırlık ahşap makine görenleri geçmişe götürüyor
Asırlık ahşap makine görenleri geçmişe götürüyor
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Emekli esnaf Asım Külah'ın küçük yaşlarda tarih, antika ve musikiye olan merakıyla 50 yılda oluşturduğu dirhemden kumaşa, sandıktan ütüye kadar birçok parçayı barındıran koleksiyonu ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

ÇALIŞIR DURUMDA AHŞAP BULGUR ÇEKME MAKİNESİ

Atıl durumda iken satın alarak bakımını yaptığı makinenin çalışır durumda olduğunu kaydeden Külah,

“Makinemiz ahşap bir makine, el yapımı. Mahalle mahalle gezdirilen bu makine ile vatandaşların bulgurları çekiliyordu. Bulgurlar baş, orta ve ince olmak üzere üç çeşit halinde hazırlanıyordu. Ziyarete gelen konuklar bakıyor, inceliyor. Atıl durumdaydı, satın alarak bakımını yaptım, çalışır hale getirdim. Çok fazla teferruatlı değil, ahşap olan makinenin bazı bölümleri ise metal parçalardan oluşuyor”

diye konuştu.

 
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 Ara 2023 - 13:50 Malatya- Gündem

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