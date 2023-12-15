15 Ara 2023 - 13:50 - Gündem

Asırlık ahşap makine görenleri geçmişe götürüyor

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan antika tutkunu Asım Külah, evinde sergilediği binlerce eşyadan biri olan asırlık ahşap bulgur makinesine gözü gibi bakıyor. Arapgir ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki emekli esnaf Asım Külah küçük yaşlarda toplamaya başladığı ve 50 yılda oluşturduğu koleksiyona gözü gibi bakıyor.