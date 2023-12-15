15 Ara 2023 - 13:47 - Asayiş

Seyir halindeyken tutuştu Kullanılamaz hale geldi

Malatya’da seyir halindeki bir minibüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında sürücü yara almazken, aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olay, gece saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Çamurlu Mahallesi Kanyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.