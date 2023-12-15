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Seyir halindeyken tutuştu Kullanılamaz hale geldi

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Malatya’da seyir halindeki bir minibüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında sürücü yara almazken, aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olay, gece saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Çamurlu Mahallesi Kanyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.
Seyir halindeyken tutuştu Kullanılamaz hale geldi mask
Seyir halindeyken tutuştu Kullanılamaz hale geldi
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Gece saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Çamurlu Mahallesi Kanyon Caddesi üzerinde araç yangını meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan bir minibüs aniden alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 Ara 2023 - 13:47 Malatya- Asayiş

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