15 Ara 2023 - 13:36- Gündem

Malatya’da yıkım neden bu kadar büyük oldu? “Bir sebebi var”

Şubat ayında meydana gelen depremlerin ardından Malatya büyük hasar aldı ve yapı stokunun birçoğu ağır hasar alarak yıkılacak duruma geldi. Şubat depremleri sonrasında adını sıklıkla duyduğumuz yerbilimci Baturhan Öğüt durumu sosyal medya hesabından açıklayarak “Malatya’nın bu kadar yıkıma maruz kalmasının bir sebebi var” dedi.