Malatya’da yıkım neden bu kadar büyük oldu? “Bir sebebi var”

Yer bilimci Baturhan Öğüt, “Yaşanan can kayıplarını (kadere) kesinlikle bağlamayın, deprem bölgesinde yapıların hepsi deprem dirençli olsa idi, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çoğu aramızda olacaktı” dedi ve 2020 depremlerini işaret etti.
“BİR SEBEBİ VAR”
Açıklamalarıyla dikkat çeken Baturhan Öğüt 2020 Sivrice depremine dikkat çekerek,
“6 Şubat depremlerinde Malatya’nın bu kadar yıkıma maruz kalmasının bir sebebi var. 6 Şubat depremi öncesinde 6,8 Elazığ Sivrice depreminde, bölgedeki yapılara deprem yükü uygulanmış ve bir sonraki yaşanacak yıkıcı deprem de yıkılacak hâle getirmişti. 6,8 Elazığ Sivrice, Doğanyol depremi Malatya yöresindeki yapıları yormuştu ve bu yapıların birçoğu 6 Şubat tarihindeki 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından 7,6 büyüklüğündeki deprem sonucunda yıkıma maruz kaldı”
diyerek açıkladı.
“MALATYA'DA BU DENLİ YIKIM YAŞANMAZDI”
Baturhan Öğüt 2020 depreminin ardından Malatya’nın deprem dirençli hale getirilmesi gerektiğinin altını çizerek
“6,8'lik depremden sonra Malatya yöresinde, yeni yüksek yapılar yapılacağına hâli hazırdaki yapılar deprem dirençli hâle getirilseydi Malatya'da bu denli yıkım yaşanmazdı. Artık bu ihmalkârlık ve tedbirsizliği bir kenara bırakıp şehirlerimizin tümüne depreme dirençli yapılar inşa ederek deprem dirençli hâle getirelim. Yaşanan can kayıplarını (kadere) kesinlikle bağlamayın, deprem bölgesinde yapıların hepsi deprem dirençli olsa idi hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çoğu aramızda olacaktı”
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.