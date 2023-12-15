- Gündem

Belediye Başkanı acı haberi duyurdu Şehidimiz var Malatya!

ABONE OL Google News Sayfamız

Geçtiğimiz günlerde görevi esnasında trafik kazası geçiren ve tedavisi devam eden Jandarma Uzman Çavuş Musab Haciömer Elmas’ın şehit olduğu haberi verildi. Şehidimizin naaşı 16 Aralık Cumartesi günü Şehir Mezarlığında öğlen namazına müteakip kılınacak namazın ardından Malatya Şehitliğine defnedilecektir.
Belediye Başkanı acı haberi duyurdu Şehidimiz var Malatya! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Geçtiğimiz günlerde görevi esnasında trafik kazası geçiren ve tedavisi devam eden Jandarma Uzman Çavuş Musab Haciömer Elmas’ın şehit olduğu haberi verildi. Şehidimizin naaşı 16 Aralık Cumartesi günü Şehir Mezarlığında öğlen namazına müteakip kılınacak namazın ardından Malatya Şehitliğine defnedilecektir.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan “Görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu hastanede tedavisi ederken bugün şehadete kavuşan Malatyalı Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Musab Haciömer Elmas'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Malatya'mızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun” açıklamalarında bulundu.

 

Kaynak: Haber Merkezi
# Jandarma Uzman Çavuş, Musab Haciömer Elmas, malatya, malatya haber, malatya son dakika, malatya şehit, şehit haber, son dakika şehit

15 Ara 2023 - 11:56 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL