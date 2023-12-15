15 Ara 2023 - 11:56 - Gündem

Belediye Başkanı acı haberi duyurdu Şehidimiz var Malatya!

Geçtiğimiz günlerde görevi esnasında trafik kazası geçiren ve tedavisi devam eden Jandarma Uzman Çavuş Musab Haciömer Elmas’ın şehit olduğu haberi verildi. Şehidimizin naaşı 16 Aralık Cumartesi günü Şehir Mezarlığında öğlen namazına müteakip kılınacak namazın ardından Malatya Şehitliğine defnedilecektir.