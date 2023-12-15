Belediye Başkanı acı haberi duyurdu Şehidimiz var Malatya!

Geçtiğimiz günlerde görevi esnasında trafik kazası geçiren ve tedavisi devam eden Jandarma Uzman Çavuş Musab Haciömer Elmas’ın şehit olduğu haberi verildi. Şehidimizin naaşı 16 Aralık Cumartesi günü Şehir Mezarlığında öğlen namazına müteakip kılınacak namazın ardından Malatya Şehitliğine defnedilecektir.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan “Görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu hastanede tedavisi ederken bugün şehadete kavuşan Malatyalı Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Musab Haciömer Elmas'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Malatya'mızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun” açıklamalarında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.