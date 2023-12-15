15 Ara 2023 - 11:41 - Ekonomi

Enflasyon neden yükseldi?

Pandemi ile birlikte enflasyon oranın yükseldiğini söyleyen Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Şit, enflasyonun beklenen seviyenin üzerinde olmasının sadece Türkiye’nin değil, bütün dünya ülkelerinin bir sonunu olduğunu belirterek, sıkı para politikası ile enflasyonun düşeceğini açıkladı.