Enflasyon neden yükseldi?

Türkiye’nin 2024 yılı ilk çeyreğine kadar sıkı para politikası uygulanarak enflasyonun düşeceğini belirten Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Şit, “Enflasyonun özellikle 2024 yılının sonlarında yüzde 20-25 bantlarına kadar gerileyeceğini düşünüyorum” dedi.
ENFLASYON DÜŞECEK Mİ?
Enflasyon oranın yüksek olmasında sadece Türkiye’nin bir sorunu olmadığını dile getiren Şit,
“Pandemi dönemi sonrasında enflasyon sadece Türkiye'nin bir sorunu değil, bunu açıkça belirtmek gerekiyor. Türkiye'de evet, enflasyon beklenen seviyelerin üzerinde. Ama bu sadece Türkiye'nin bir sorunu değil, bütün dünya ülkelerinin bir sorunu oldu. Neden? Pandemi döneminde ekonomi çarkları durdu, üretim azaldı, buna bağlı olarak giderler arttı, gelirler azaldı. Bunun yanında devletlerin o giderleri karşılamak için tüm dünya ülkeleri, merkez bankalarının emisyon hacminin üzerinde bir para basma yoluna gittiler”
şeklinde konuştu.
TÜRK PARASI DEĞER KAZANACAK MI?
Türk lirasının değer kazanacağını düşünen Şit,
“Bunun en etkili çözümlerinden bir tanesi sıkı para politikasıdır. Yani paranın piyasada az olup değerli kılma politikasıdır. Sıkı para politikasıyla birlikte Türk lirasının değer kazanabilmesi için 2024 yılının ilk çeyreğinde ben TL'nin değer kazanacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü biz sıkı para politikası uyguluyoruz. Piyasada bir varlık az olursa değerli olur. Çok oldukça değeri düşer. Sıkı para politikasıyla birlikte tedavüldeki fazla paranın çekilmesiyle birlikte ben TL'nin değer kazanacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu Türkiye'de faiz artışları ve özellikle uygulanan sıkı para politikasıyla birlikte enflasyonun özellikle 2024 yılının sonlarında yüzde 20-25 bantlarına kadar gerileyeceğini düşünüyorum. Ancak sıkı para politikasına devam edildiği takdirde gerileyecektir”
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.